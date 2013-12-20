Ходорковский попросил Путина о помиловании "по семейным обстоятельствам"

Экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, который сегодня был освобожден из колонии, заявляет, что в прошении о помиловании в адрес Президента России Владимира Путина вопрос о признании вины не ставился.

Соответствующие заявление Ходорковского размещено на его официальном сайте.

«12 ноября я обратился к Президенту России с просьбой о помиловании в связи с семейными обстоятельствами и рад положительному решению. О признании вины вопрос не ставился», - сообщил Ходорковский.

Он поблагодарил всех, кто следит все эти годы за делом ЮКОСа, и за поддержку, оказанную ему, его семье и всем тем, кто был несправедливо осужден и до сих пор преследуется. «Я очень жду минуты, когда я смогу обнять моих близких и лично пожать руку всем моим друзьям и коллегам. Я постоянно думаю о тех, кто еще находится в тюрьме», - отметил Ходорковский.

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Он сообщил, что прежде всего собирается отдать «долги» родителям, жене, детям и ждет встречи с ними. «Жду возможности отпраздновать наступающие праздники в кругу семьи. Я желаю всем счастливого Нового года и Рождества», - написал Ходорковский.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Путин после ежегодной пресс-конференции заявил, что Ходорковский написал прошение о помиловании, и в ближайшее время будет подписан соответствующий указ.

Ходорковский должен был выйти на свободу по приговору в августе 2014 года.

Сегодня, 20 декабря Путин подписал указ о помиловании Ходорковского.