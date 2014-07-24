Реувен Ривлин вступил в должность президента Израиля



Как передает РИА «Новости», инаугурация проходит в здании Кнессета в Иерусалиме по сокращенной программе. От пышной церемонии отказался сам новый глава государства, посчитав ее неуместной в разгар операции в секторе Газа.

Ривлин принял присягу в зале парламентских заседаний в присутствии своего предшественника, депутатов, министров, множества гостей. Двое раввинов из военного раввината протрубили в шофары, и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн провозгласил: «Да здравствует президент Государства Израиль». «Да здравствует», - повторили собравшиеся.

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Ривлин, за которого на июньских выборах проголосовало большинство парламентариев, стал десятым президентом за 66 лет существования Израиля. Уроженец Иерусалима, убежденный противник ухода с оккупированных арабских земель, 74-летний Ривлин дважды становился спикером Кнессета и только один раз участвовал в работе правительства в должности министра связи.

В Израиле, парламентской республике, президент наделен представительскими функциями, а реальная власть сосредоточена в руках премьера-министра. Срок полномочий главы государства составляет семь лет.