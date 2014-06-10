ФСБ России уничтожила более сотни действовавших в стране боевиков

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, «в результате проведенного комплекса профилактических и оперативно-боевых мероприятий в этом году ликвидировано 130 боевиков, в том числе 21 главарь, обнаружено и уничтожено более 160 баз и тайников с оружием бандгрупп», передают РИА Новости.

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По словам директора ФСБ, за это время предотвращено совершение 38 преступлений террористической направленности, в том числе 6 терактов.

Александр Бортников отметил, что это позволило практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизить количество террористических проявлений.