ФСБ России уничтожила более сотни действовавших в стране боевиков
10:23, 10 июня 2014Мир
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в этом году ликвидировала 130 боевиков, в том числе 21 главаря, и предотвратила 6 терактов.
фото REUTERS
По словам директора ФСБ Александра Бортникова, «в результате проведенного комплекса профилактических и оперативно-боевых мероприятий в этом году ликвидировано 130 боевиков, в том числе 21 главарь, обнаружено и уничтожено более 160 баз и тайников с оружием бандгрупп», передают РИА Новости.
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По словам директора ФСБ, за это время предотвращено совершение 38 преступлений террористической направленности, в том числе 6 терактов.
Александр Бортников отметил, что это позволило практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизить количество террористических проявлений.
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