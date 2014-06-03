ФСБ России получит доступ почти ко всем действиям пользователей в сети

Эти нормы вводятся в рамках так называемого антитеррористического пакета поправок в законодательство. Новые нормы обязывают интернет-компании в течение 6 месяцев хранить данные о своих пользователях и по первому требованию передавать уполномоченным органам, которые ведут оперативно-разыскную деятельность, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рабочей группы при минкомсвязи России.

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Какую именно информацию хочет получать государство от интернет-компаний, впервые расписано в регламенте ФСБ. Из документа следует, что правоохранительным органам нужна практически вся информация о действиях пользователя в сети. Это идентификатор пользователя (логин), адреса электронной почты (как основной, так и той, что используется для переадресации), список всех его контактов, категории контактов (друзья, подписчики), количество и объем полученных и переданных пользователем сообщений, все изменения в аккаунте и попытки его удаления. Также спецслужбы интересуют данные о том, когда и какие именно страницы соцсетей, интернет-форумов, блогхостингов посещают пользователи.

В ФСБ также будут интересоваться названиями устройств, из которых выходит в интернет пользователь, и какие программы и DNS-серверы при этом использует.

Кроме этого, спецслужбам нужна будет информация о платных услугах, которые пользователи покупают у интернет -компаний, включая сумму и название платежной системы . На продажу товаров через интернет эта норма не распространяется.

Между тем, компании не обязаны сохранять и делиться содержанием переписки, постов, комментариев и других сообщений пользователя.