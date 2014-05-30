России отказали в участии в международной конференции по ПРО

Организаторы ежегодной международной конференции по ПРО, которая состоится 17-20 июня в Майнце (ФРГ) отказали российским представителям в участии в мероприятии.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Организаторы ежегодной международной конференции по ПРО, которая состоится 17-20 июня в Майнце (ФРГ), отклонили заявку на участие в ней российских представителей.

Читайте такжеBloomberg Businessweek: Евразийский союз Путина – это, похоже, невыгодная сделка даже для России

"Как стало известно, организаторы ежегодной международной конференции по ПРО, которая состоится 17-20 июня в Майнце (ФРГ), отклонили заявку на участие в ней российских представителей. При этом они сослались на некие «недавно появившиеся различные сложности», которые, дескать, не позволят создать «должные условия для приема российских гостей»", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеРоссия обещает гуманитарную помощь группировке "ДНР"

В МИД РФ отмечают, что "этот шаг вписывается в общую линию на свертывание диалога с Россией по вопросам ПРО, которую в последнее время проводят США и их союзники по НАТО".

Как ранее сообщал УНИАН, страны ЕС, США и члены НАТО уже свернули многие общие с РФ проекты из-за аннексии Крыма и агрессии на Юго-востоке Украины.