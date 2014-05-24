Папа Римский Франциск начал паломничество в Святую землю

Об этом пишут РИА Новости.

Франциск станет четвертым главой Римско-католической церкви, который посетит места, связанные с жизнью и мученической смертью Иисуса Христа. В 1964 году в Святой земле побывал Павел VI, в 2000 году — Иоанн Павел II, в 2009-м — Бенедикт XVI. Кроме того, Папа Бергольо станет первым понтификом, который посетит Государство Палестину.

Программа папского вояжа откроется визитом в Амман, где Франциск встретится с королем Иордании Абдаллой II, а также отслужит мессу на местном стадионе. Затем Папа посетит Бетанию в долине реки Иордан, где Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей. В субботу вечером он проведет встречу и поужинает вместе с сирийскими беженцами.

В воскресенье Франциск на вертолете отправится из Аммана в Вифлеем, где состоится его встреча с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. После ряда официальных мероприятий и воскресной мессы понтифик посетит храм Рождества Христова и грот, где по преданию Дева Мария с младенцем останавливалась по пути в Египет. Перед отъездом из Палестины Папа встретится с детьми, проживающими в лагерях для беженцев.

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Последним этапом папской поездки станет Израиль. В Иерусалиме Франциск встретится с предстоятелем Константинопольской Православной церкви Патриархом Варфоломеем, после чего они подпишут совместное заявление. Вечером того же дня в храме Гроба Господня состоится центральное мероприятие паломничества — экуменическая встреча, посвященная 50-летию встречи между Павлом VI и Патриархом Афинагором.

"Визит Папы Франциска в Иерусалим и его встреча с Патриархом Варфоломеем станет поводом для совместной молитвы за единство христиан. Сам факт того, что эта встреча состоится в иерусалимском храме Гроба Господня, где был погребен, а затем воскрес Иисус Христос, станет посланием надежды на достижение единства христиан", — сказал РИА Новости в преддверии паломничества префект ватиканской Конгрегации по делам Восточных церквей аргентинский кардинал Леонардо Сандри.

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В последний день поездки Франциск посетит знаменитую Стену плача, мемориал "Яд Вашем", посвященный жертвам Холокоста, проведет встречи с президентом Израиля Шимоном Пересом, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также с муфтием Иерусалима и двумя главными раввинами Израиля.

Сам Франциск назвал паломничество в Святую землю "исключительно религиозным путешествием". Однако большинство аналитиков склоняется к тому, что поездка понтифика будет иметь весомое политическое значение. Важным аспектом в этой связи является обеспечение безопасности Папы Римского, который отказался от использования во время паломничества бронированных автомобилей. В минувшую среду Франциск призвал верующих молиться за успех его паломничества. В Ватикан понтифик возвратится вечером 26 мая.