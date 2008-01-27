Крупнейшая афера в мировой истории финансов

Самая крупная в мировой истории финансов афера произошла во французском банке «Societe Generale». Как сообщило в воскресенье руководство банка, при проверках в минувшие выходные обнаружено мошенническую махинацию, составляющую около 50 миллиардов евро,.

Как передает агентство Рейтер, о других подробностях в сообщении не говорится.

В четверг банк объявил о мошенничестве, обвинив младшего трейдера в создании большого количества позиций, обернувшихся убытками в 4,9 миллиарда евро.

Французская полиция в субботу взяла под стражу трейдера Жерома КЕРВЬЕЛЯ, из-за которого, как предполагают, банковская группа «Societe Generale» понесла потери. В пригороде Парижа был проведен обыск в его квартире. Финансовая полиция также обыскала главный офис банка в рамках расследования дела о крупном мошенничестве.

Французские экономисты подвергают сомнению официальную версию потерь «Societe Generale». По мнению экспертов, одна из крупнейших в Европе банковских групп сделала из 31-летнего трейдера «козла отпущения», чтобы скрыть многочисленные потери из-за кризиса на фондовом рынке.

По версии руководства банка, 31-летний трейдер, выпускник Лионского университета, действовал в одиночку. Он совершал несанкционированные сделки на клиентские деньги. На мошеннических операциях ничего не заработал.

Полиция пока не исключает, что речь идет о коллективном мошенничестве в «Societe Generale».