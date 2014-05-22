США успешно испытали предназначенную для Европы систему ПРО

Тестирование прошло на гавайском острове Кауаи, где военные симулировали запуск цели, которую успешно перехватила противоракета Standard Missile 3 Block IB. Во время предыдущих испытаний этих противоракет запуски проводились только с кораблей, сообщает Lenta.ru. Испытания системы «Иджис» с использованием реальной, а не виртуальной цели пройдут в 2015 году.

Согласно европейскому плану противоракетной обороны, первый комплекс «Иджис» в 2015 году будет размещен в Румынии, а второй комплекс развернут в Польше в 2018 году.

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В апреле счетная палата США сообщила, что американские власти вынуждены вложить дополнительные средства в развитие ПРО, поскольку основные компоненты системы давали сбои во время испытаний в 2013 году.

В частности, были выявлены неисправности новой управляемой ракеты от компании Raytheon, которой предполагалось оснастить комплекс «Иджис», а также системы ПРО наземного базирования, разрабатываемые компанией Boeing. В связи с этим счетная палата рекомендовала провести дополнительные испытания элементов этих двух систем.

С 2002 года США уже потратили на развитие ПРО $98 млрд. Теперь, согласно прогнозам, властям может потребоваться вложить до 2018 года еще около $38 млрд.