США успешно испытали предназначенную для Европы систему ПРО
Американские военные провели испытания системы противоракетной обороны (ПРО) «Иджис» наземного базирования, которая предназначена для Восточной Европы.
Тестирование прошло на гавайском острове Кауаи, где военные симулировали запуск цели, которую успешно перехватила противоракета Standard Missile 3 Block IB. Во время предыдущих испытаний этих противоракет запуски проводились только с кораблей, сообщает Lenta.ru. Испытания системы «Иджис» с использованием реальной, а не виртуальной цели пройдут в 2015 году.
Согласно европейскому плану противоракетной обороны, первый комплекс «Иджис» в 2015 году будет размещен в Румынии, а второй комплекс развернут в Польше в 2018 году.
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В апреле счетная палата США сообщила, что американские власти вынуждены вложить дополнительные средства в развитие ПРО, поскольку основные компоненты системы давали сбои во время испытаний в 2013 году.
В частности, были выявлены неисправности новой управляемой ракеты от компании Raytheon, которой предполагалось оснастить комплекс «Иджис», а также системы ПРО наземного базирования, разрабатываемые компанией Boeing. В связи с этим счетная палата рекомендовала провести дополнительные испытания элементов этих двух систем.
С 2002 года США уже потратили на развитие ПРО $98 млрд. Теперь, согласно прогнозам, властям может потребоваться вложить до 2018 года еще около $38 млрд.