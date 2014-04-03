США приостановили консультации с РФ в области ПРО из-за Украины

Об этом сообщила на слушаниях в Конгрессе заместитель помощника министра обороны США Элейн Банн, курирующая в своем ведомстве вопросы ПРО, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Вмешательство России в кризис на Украине в нарушение международного права привело к приостановке нашего диалога в военной области, и мы не стали продолжать взаимодействие с Россией на тему противоракетной обороны", - сказала она, выступая в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Читайте такжеНАСА приостанавливает сотрудничество с Россией из-за оккупации КрымаПо ее словам, Пентагон намерен еще раз изучить вопрос о "будущих контактах по ПРО" с Россией, "чтобы удостовериться, что они соответствуют интересам национальной безопасности США и их союзников".