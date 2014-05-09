Накануне ЧМ по хоккею в Беларуси начались массовые аресты оппозиционых активистов

Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива".

Сообщается, что за время подготовки к Чемпионату мира по хоккею, Минск преобразился: отремонтировали дороги, возвели новые отели, на улицах появились указатели на английском языке. Однако, как отмечают в издании, Минск "зачистили от оппозиции". Так, по состоянию на утро 9 мая в изоляторах города находится, по меньшей мере, 28 политических заключенных.

Как правило, активистов задерживают исключительно по сфабрикованным и однотипным обвинениям - "мелкое хулиганство", "неповиновение сотрудникам милиции". Суды же в одностороннем порядке, формально, подходят к рассмотрению административных дел, используя презумпцию доверия к сотрудникам милиции, и не придают значения доказательствам защиты.

Вместе с тем, сегодня, прибывшие в Минск фанаты сборной России хотели провести на 9 мая в столице Беларуси "Русский марш", но минская милиция мягко намекнула на его нежелательность.