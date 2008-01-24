Министр иностранных дел Грузии оставит свой пост

10:13, 24 января 2008
Мир
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Перестановки в правительстве

Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили оставит свой пост в связи с перестановками в правительстве страны. Об этом сегодня заявила представитель МИД Грузии.

«Могу подтвердить, что когда будет объявлен состав нового правительства, Гела Бежуашвили не будет министром иностранных дел страны», – заявила в четверг Ната Чиковани.

Газета.ру

 

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