Министр иностранных дел Грузии оставит свой пост

Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили оставит свой пост в связи с перестановками в правительстве страны. Об этом сегодня заявила представитель МИД Грузии.

«Могу подтвердить, что когда будет объявлен состав нового правительства, Гела Бежуашвили не будет министром иностранных дел страны», – заявила в четверг Ната Чиковани.

Газета.ру