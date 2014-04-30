Российские неофашисты примут участие в первомайских шествиях
11:26, 30 апреля 2014Мир
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В России праворадикальная партия "Родина" подала заявки на участие в первомайских шествиях в 45 регионах страны.
Российские праворадикалы поддержали оккупацию Крыма / rodina.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена бюро президиума "Родины" Алексея Рылеева.
Кроме того, члены партии хотят провести в Москве пикет у украинского посольства "против политики нынешней киевской власти в отношении русскоязычного населения".
Ранее глава "Родины", депутат Думы от Единой России Алексей Журавлев заявил о формировании "подразделений гражданского общества "Русский сектор", призванных "всеми доступными методами" "защищать граждан Российской Федерации и российских соотечественников". Партия активно поддерживает оккупацию Крыма и агрессию РФ на юго-востоке Украины.
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