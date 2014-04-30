Российские неофашисты примут участие в первомайских шествиях

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена бюро президиума "Родины" Алексея Рылеева.

Кроме того, члены партии хотят провести в Москве пикет у украинского посольства "против политики нынешней киевской власти в отношении русскоязычного населения".

Ранее глава "Родины", депутат Думы от Единой России Алексей Журавлев заявил о формировании "подразделений гражданского общества "Русский сектор", призванных "всеми доступными методами" "защищать граждан Российской Федерации и российских соотечественников". Партия активно поддерживает оккупацию Крыма и агрессию РФ на юго-востоке Украины.