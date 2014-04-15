Депутат от Единой России хочет создать "Русский сектор"

Об этом УНИАН сообщил глава праворадикальной партии «Родина», депутат Госдумы (фракция партии власти «Единая Россия») Алексей Журавлев.

По его словам, «геополитические противники Российской Федерации и «русского мира» активизировали свою информационно-диверсионную деятельность как в Украине, так и на территории России».

Журавлев убежден, «крымская победа в марте 2014 года потрясла процессы «русской весны» в юго-восточных регионах оккупированной бандеровцами».

Кроме того, депутат заявил, что на территории Российской Федерации также пытается активизироваться «пятая колонна», что «состоит из либералов-западников и национал-предателей всех мастей». По его словам, для этого организуются уличные акции, проводится русофобская кампания в интернете, распространяется антироссийская пропагандистская «клюква» западного производства.

Журавлев считает, что целью этих информатак «является препятствование патриотическим гражданским инициативам по оказанию гуманитарной и другой помощи жителям юго-восточных областей Украины (Новороссии)».

Читайте такжеМИД призывает мир не быть равнодушным к росту ксенофобии и расизма в РоссииЧитайте такжеКак заявил Журавлев, в связи с этим партия «Родина» объявляет о формировании подразделений гражданского общества «Русский сектор».

По его словам, основной целью «Русского сектора» является «содействие всеми имеющимися средствами победе российских демократических сил, восстановлению порядка и законности в Украине».

Также «Русский сектор» вести полномасштабные информационные войны в интересах народа Российской Федерации, российских и русскоязычных граждан на территории Украины и других государств, заявил Журавлев, добавив, что одной из целей является противодействие попыткам «пятой колонны» в России навязать нашему обществу враждебный взгляд на то, что происходит.

Депутат Госдумы сказал, что намерен, кроме того, оказывать информационную, консультационную, организационную и иную помощь «гражданам народных республик на юго-востоке Украины».

«В случае эскалации военного конфликта, который угрожает безопасности народа России, мы оставляем за собой право действовать в соответствии с законами военного времени и отстаивать наши национальные интересы всеми доступными методами, защищая граждан Российской Федерации и российских соотечественников», - заявил Журавлев.

Справка УНИАН. После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии к России Крыма и образования в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрила аннексию Крыма.

Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.

После аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

12-13 апреля российские вооруженные боевики начали провоцировать столкновения на юго-востоке Украины и захватывать админздания.

Сегодня, 15 апреля, Служба безопасности Украины сообщила, что установила личность главаря российской диверсионной группы, которая терроризирует местное население, захватывает административные здания, дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в восточных областях Украины.

Им оказался гражданин РФ, офицер спецназа ГРУ генштаба Вооруженных сил России Игорь Стрелков. Именно его голос на записи телефонного разговора с московским куратором, обнародованной в СМИ 14 апреля, где он отчитывается о терроре в Славянске и расстреле автомобиля с украинскими правоохранителями.

СБУ начала уголовное производство по факту организации гражданином РФ Стрелковым умышленного убийства и осуществления действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведения диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории восточных регионов нашего государства.