Ким Чен Ын отверг план объединения КНДР с Южной Кореей

Как отмечается в опубликованном 12 апреля заявлении представителя этой организации, возглавляемой Ким Чен Ыном, данный план, включающий "решение гуманитарных вопросов", "создание базы для повышения уровня жизни в интересах совместного процветания" и "восстановление единства нации", "представляет собой, по существу, простую мешанину и не заслуживает никакого внимания". Предложенная Пак Кын Хе доктрина объединения "не имеет никакого отношения к улучшению межкорейских отношений", считают в ГКО.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

Представитель комитета обвинил президента РК в том, что она "оскорбила своих соотечественников", упомянув об экономическом кризисе и голоде в КНДР. Кроме того, в комитете вызвало раздражение то обстоятельство, что Пак Кын Хе "рассуждала о внутренних проблемах корейской нации в третьей стране".

ГКО потребовал от президента РК "выбирать выражения", и не использовать в будущем термин "доверие", чтобы не вводить в заблуждение общественность.

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Южнокорейские "власти напрасно ожидают от КНДР позитивного ответа на т.н. "дрезденскую декларацию", которая не заслуживает никакого внимания", подчеркнул представитель ГКО.

Пак Кын Хе "следует сделать что-то полезное в интересах нации, а не тратить время на безрассудные высказывания", подчеркнули в северокорейском ведомстве.