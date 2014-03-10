Ким Чен Ына единогласно избрали в северокорейский парламент

Лидер КНДР Ким Чен Ын избрался в северокорейское Верховное народное собрание. Его поддержали 100 процентов голосовавших. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Всего в местном парламенте 687 депутатов. Выборы проходят на безальтернативной основе — каждый избирательный округ выдвигает только одного кандидата. У корейцев есть возможность проголосовать против предложенного кандидата. Как правило, 99 процентов северокорейских избирателей голосуют «за», отмечает агентство.

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Помимо депутата, Ким Чен Ын также является вечным генеральным секретарем «Трудовой партии Кореи», председателем государственного комитета обороны и верховным главнокомандующим.

Ким Чен Ын пришел к власти в КНДР в 2011 году после смерти его отца, Ким Чен Ира.