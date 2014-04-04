В Индии впервые казнят за два групповых изнасилования

Троих мужчин, которым от 19 до 28 лет, признали виновными во втором изнасиловании в марте. Перед этим их уже успели приговорить к пожизненному заключению за первое нападение в отношении 18-летней девушки. Теперь приговор пересмотрели, поскольку по новому закону за неоднократное совершение преступления полагается смертная казнь.

Об этом 4 апреля сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Прокуратуре удалось доказать, что именно подсудимые были причастны к двум групповым изнасилованиям, которые произошли в июле и августе 2013 года. Оба раза преступление совершали на заброшенной фабрике в Мумбаи. От действий насильников пострадали 18-летняя девушка — оператор связи — и 22-летняя фотожурналистка, отмечает BBC News.

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Власти Индии в 2013 году под влиянием общественного мнения ужесточили наказание за изнасилования. Широкое освещение этой проблемы как в местной, так и в мировой прессе началось после смерти 23-летней студентки, изнасилованной шестью мужчинами в автобусе в Дели в декабре 2012 года. Жертва впоследствии скончалась от тяжелейших травм. Из шестерых преступников, которых обвинили в изнасиловании студентки, один покончил с собой в тюрьме, четверых приговорили к смертной казни, а еще один получил максимальный срок для несовершеннолетнего — три года тюрьмы.