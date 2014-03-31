В России собираются наказывать за несообщение о двойном гражданстве

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в законопроекте депутата Госдумы Сергея Иванова (фракция ЛДПР).

В пояснительной записке указывается, что для граждан РФ, имеющих иностранное гражданство, установлен запрет на избрание в органы государственной власти, на допуск к государственной тайне, запрет на занятие ряда государственных должностей. Установление особого правового положения для граждан России, имеющих гражданство иностранного государства, обусловлен необходимостью обеспечения суверенности российского государства и является принципиально важным для независимости и безопасности России.

«Гражданин Российской Федерации обязан подать в полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации, уведомление о приобретении им иного гражданства в течение месяца с момента приобретения», - говорится в проекте закона.

Читайте такжеКрымчанам разрешат сохранять украинское гражданство при получении российского паспорта В законопроекте указано, что непредставление гражданином России в полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ, уведомления о приобретении иного гражданства влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. (от 40 до 70 долларов).

В случае сокрытия факта наличия у гражданина РФ гражданства иностранного государства при подаче документов на участие в выборах в органы государственной власти, а также на занятие государственной должности, в отношении которой установлен запрет на наличие иностранного гражданства у лица, замещающего или претендующего на её замещение, или при получении допуска к государственной тайне предлагается установить уголовную ответственность.

Сокрытие факта наличия или приобретения гражданства иностранного государства гражданином РФ в случае предусмотренного законом запрета на занятие профессиональной деятельностью либо иной деятельностью гражданам РФ, имеющим гражданство иностранного государства, наказываются штрафом в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 3 месяцев.

Кроме того, сокрытие факта наличия или приобретения гражданства иностранного государства лицом (гражданином РФ), претендующим на замещение или замещающим в государственном органе должность, в отношении которой предусмотрен запрет на ее занятие гражданами РФ, имеющими гражданство иностранного государства, наказываются штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Читайте такжеПутин заговорил об ответственности за двойное гражданствоСокрытие факта наличия или приобретения гражданства иностранного государства гражданином РФ, претендующим на избрание или избранным в органы государственной власти, в отношении которых предусмотрен запрет избрания в них граждан РФ, имеющих гражданство иностранного государства, будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, 27 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России должны знать, кто из российских граждан имеет гражданство других государств, и за сокрытие такой информации должна быть введена ответственность.

31 марта начальник управления Федеральной миграционной службы РФ по организации паспортной работы Федор Карповец заявил, что украинские паспорта жителей Крыма остаются действительными после получения российского гражданства, никакие отметки в них не ставятся.