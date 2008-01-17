Мэрия Тбилиси запретила оппозиции митинговать 19-21 января

Мэрия Тбилиси не дала разрешения партиям, входящим в Национальный совет оппозиции, на проведение с 19 по 21 января в центре Тбилиси митингов и манифестаций.

Об передает ИТАР-ТАСС, в обнародованном сегодня сообщении мэрии отмечается, что места проведения акции, запланированной оппозицией, совпадают с местом проведения церемонии инаугурации, "поэтому мэрия не сможет обеспечить предусмотренные законом условия для организации и проведения манифестаций".

Мэрия напомнила организаторам акции, что "лица, нарушившие правила организации и проведения собраний или манифестации, будут наказаны в соответствии с законодательством Грузии". Речь идет о крупных денежных штрафах, а в ряде случаев - административных арестах сроком до 30 дней.