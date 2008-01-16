Если Грузия вступит в НАТО, Россия позаботится о своей безопасности

Намерение Грузии вступить в НАТО - личное дело грузинского народа, но РФ в таком случае придется сделать выводы об обеспечении своей безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на просьбу журналистов прокомментировать стремление Тбилиси присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Это дело грузинского народа. Если такое решение будет принято, Россия будет делать выводы относительно того, как в новых условиях обеспечить собственную безопасность", - сказал министр.

"Я хочу напомнить, что грузинская сторона, когда решался вопрос о выводе военных баз из Грузии, обязалась законодательно, что на территории Грузии не будет никаких военных баз третьих стран... Посмотрим...", - добавил Лавров.

В Грузии 5 января параллельно с досрочными президентскими выборами состоялся плебисцит, в ходе которого избиратели ответили на вопрос, должна ли Грузия вступать в НАТО. По итогам плебисцита 72,5% избирателей поддержали вступление страны в альянс.