Огрызко: вывод Черноморского флота надо готовить заранее

МИД Украины будет настаивать на начале переговоров с РФ о подготовке к постепенному выводу Черноморского флота России с территории Украины.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» сказал министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

«Безусловно, вывести такую военную силу как флот - дело не полугода и даже не года. Все должно быть хорошо подготовлено. И мы бы хотели, чтобы этот вывод был проведен цивилизованно. Чтобы после него не остались казармы и строения, непригодные для дальнейшего использования. Мы хотели бы, чтобы все было проведено разумно, продуманно, чтобы после вывода флота у нас были нормальные условия для использования нашего имущества. Ведь сегодня российская сторона пользуется, напомню, украинским имуществом. Мы не хотели бы, чтобы после вывода какие-то территории оказались загрязненными, не хотели бы, чтобы оставались какие-то проблемы, связанные с вопросами о собственности тех или иных объектов, которые появились после того, как были подписаны соглашения, не хотели бы, чтобы было уничтожено имущество, принадлежащее нашему государству», - сказал В.ОГРЫЗКО.

«Поэтому мы, безусловно, будем настаивать на том, чтобы начать переговоры о подготовке к постепенному выводу российского военного контингента. Наши специалисты занимаются соответствующими расчетами, они свидетельствуют о том, что какой-то запас времени у нас еще есть, но он очень небольшой», - подчеркнул он.

Министр предполагает, после следующего заседания соответствующей подкомиссии (запланировано на 24 января в Москве – УНИАН) стороны смогут перейти к некоторым практическим шагам для того, чтобы этот процесс ускорить.