Оппозиция обвинила власти в стремлении поссорить ее лидеров

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Об этом заявила пресс-служба партии ”Батькивщина”.

«Власти не прнебрегают ничем. За бюджетные средства миллионными тиражами, на качественной бумаге выдаются грязные газеты. В частности, речь идет о газете ”Ударник”, которую выдали тиражом в один миллион экземпляров и где фигурирует грубая и ложная информация о лидере одной из оппозиционных сил”, - говорится в заявлении.

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В партии отметили, что особо циничным является то, что в реквизитах газеты, к печати которой оппозиция не имеет никакого отношения, ответственным отмечается реальный человек, который работает в аппарате одной из оппозиционных сил.

«Призываем людей быть бдительными, не поддаваться на провокации власти, информировать Штаб национального сопротивления о фактах грязных спецопераций властей. Власти испугались движения национального сопротивления, которое охватило всю страну, однако никакие фальшивки, антиМайдан и миллионные бюджеты, брошенные на борьбу с оппозицией, не остановят борьбу людей с антинародным режимом», - заверили в партии.