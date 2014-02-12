Комитет ЕП рекомендовал ЕС ”заморозить” договоры с США в сфере личных данных



Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

По ее данным, документ рекомендует странам-членам Евросоюза приостановить действие ключевых договоров с США: европейско-американского соглашения ”Безопасная гавань”, устанавливающего для компаний США добровольные стандарты безопасной передачи личных данных европейских граждан, а также соглашения по реализации программы отслеживания финансирования террористической деятельности.