Комитет ЕП рекомендовал ЕС ”заморозить” договоры с США в сфере личных данных
23:39, 12 февраля 2014Мир
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Комитет Европарламента по гражданским свободам одобрил большинством голосов на заседании в Брюсселе доклад по проблеме электронного шпионажа Агентства национальной безопасности (АНБ) США за гражданами Евросоюза.
Комитет ЕП рекомендовал ЕС ”заморозить” договоры с США в сфере личных данных / Фото : REUTERS
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
По ее данным, документ рекомендует странам-членам Евросоюза приостановить действие ключевых договоров с США: европейско-американского соглашения ”Безопасная гавань”, устанавливающего для компаний США добровольные стандарты безопасной передачи личных данных европейских граждан, а также соглашения по реализации программы отслеживания финансирования террористической деятельности.
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