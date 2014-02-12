Российское гражданство можно будет купить за 10 миллионов рублей

Поправки в ст. 14 закона "О гражданстве РФ", касающиеся упрощенного порядка предоставления гражданства, уже прошли обсуждение в правительстве и, по данным издания "КоммерсантЪ", вскоре будут внесены в Госдуму.

В документе предлагается использовать европейский опыт при предоставлении гражданства по упрощенной схеме. Например, в Австрии заявитель должен инвестировать не менее 6 млн евро в экономику страны, в Болгарии — 512 тыс. евро в проекты приоритетного инвестирования. На российское гражданство смогут претендовать индивидуальные предприниматели, проработавшие в РФ не менее трех лет, если их ежегодная выручка составляет не меньше 10 млн руб. ($288 тыс.). Кроме того, получить гражданство смогут инвесторы, чья доля в уставном капитале российского юрлица составляет не менее 10%. Уставный капитал должен составлять не менее 100 млн руб.

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Проект не дает преференций членам семей предпринимателя по упрощенному получению гражданства. Крайне дешевое по мировым меркам "инвестиционное гражданство РФ" при намерении предпринимателя реально переехать с семьей в Россию при учете этого обстоятельства становится достаточно дорогим: для семьи из трех человек это $900 тыс., что сопоставимо с "расценками" в ЕС.

Статистика по числу индивидуальных предпринимателей, имеющих иностранное гражданство, не публикуется, но на практике они встречаются редко: в основном это граждане стран Закавказья и Ближнего Востока. До 2008 года в РФ были представлены несколько крупных индивидуальных предпринимателей — граждан КНР с оборотами бизнеса в десятки миллиардов рублей в год, однако они после обострения отношений между Китаем и РФ из-за ликвидации Черкизовского рынка перевели бизнес в Гонконг.

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Другое нововведение касается иностранных студентов, которые начиная с 1 июля 2002 года получили профессиональное образование и к моменту обращения за гражданством проработали на территории РФ три года. По словам технического делегата от РФ развивающей молодежную занятость организации WorldSkills International Павла Черных, речь может идти о 2 млн студентов колледжей.

"Получать среднее образование в РФ считается престижным в ряде стран СНГ. Иностранные студенты составляют 20-25% от всех учащихся. Как правило, речь идет о гражданах Туркмении, Узбекистана и Молдавии",— заявил он.

В российских вузах только в 2013 году было 100 тыс. иностранных студентов. С 2002 года речь может идти об 1 млн иностранцев.

По мнению заместителя секретаря общественной палаты РФ Владислава Гриба, указанные в документе суммы слишком малы по сравнению с тем, сколько в итоге государство будет тратить на нового гражданина (пенсия, медицинское страхование).

Сейчас на получение гражданства в упрощенном порядке в основном могут претендовать либо те иностранцы, чей супруг является гражданином РФ, либо те, кто родился на территории бывшего СССР и является лицом без гражданства.