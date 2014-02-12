Австралийские таможенники нашли метамфетамин в китайских байдарках

Австралийским таможенникам удалось обнаружить 183 килограмма метамфетамина, спрятанные в байдарках, которые импортировали из Китая. Об этом 12 февраля сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Пограничники нашли контрабанду, просвечивая рентгеновскими лучами контейнер с байдарками в порту Сиднея. Метамфетамин лежал в 19-ти из 27-ми лодок. За эту партию можно было бы получить 180 миллионов австралийских долларов (162 миллиона долларов США), пишет The Sydney Morning Herald.

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Правоохранительные органы решили не задерживать контейнер сразу, а проследить за ним. Товары доставили на склад в Сиднее, и когда за ним явились четверо выходцев с Тайваня, всех их арестовали. Кроме того, в своем доме по этому же делу был задержан один гражданин Австралии.

За 2013 — начало 2014 года австралийским таможенникам удалось изъять более тонны метамфетамина как в жидкой, так и в кристаллической форме. Рекордной стала партия в 565 килограммов, которая была обнаружена в Мельбурне в феврале 2013 года. Значительная часть наркотиков поступает в Австралию из Китая.