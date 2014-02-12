Из Польши за год эмигрировало рекордное количество поляков

Об этом сегодня пишет польский Dziennik Gazeta Prawna, называя эту ситуацию ”эмиграционное цунами”.

”В прошлом году началась очередная мощная волна эмиграции после большого массового отъезда соотечественников в 2006-2007 годах. По оценкам профессора Кристины Иглицкой, демографа, экономиста и ректора Университета Лазарского, в 2013 году из страны могли выехать даже полмиллиона людей. И это несмотря на сравнительно стабильную экономическую ситуацию в государстве”, - пишет газета.

Издание со ссылкой на эксперта объясняет такую тенденцию тем, что польские граждане, которые выехали за границу раньше, теперь начинают стягивать к себе свои семьи, потому что видят больше возможностей для лучшей жизни в других государствах ЕС, чем в Польше.

Читайте такжеКоличество украинских ученых, эмигрировавших за границу, за год выросло втроеЧасть из тех, кто решил эмигрировать, ускоряет выезд в связи с ростом антиэмигрантских настроений в ряде богатых государств Евросоюза, которые могут ввести дополнительные ограничения для новых эмигрантов.

Иглицкая отмечает, что в прошлом году около 200 тысяч поляков выехало в Германию и столько же в Великобританию, отметив, что среди наиболее популярных среди жителей Польши стран для эмиграции находятся также Голландия и Норвегия.

”Выбирают враждебное отношение там, чем беду здесь”, - замечает газета.

Читайте такжеУкраинцы заняли первое место в мире по количеству мигрантов в ЕСИздание напоминает, что, по последним официальным данным, в 38-миллионной Польше нет работы 2,1 млн граждан, а на каждую вакансию 70 потенциальных претендентов.

DGP также написало, что, если оценки профессора правильны, то за пределами страны уже может находиться до 2,7 миллиона поляков.

Как сообщал УНИАН, летом 2007 года Польша упростила трудоустройство для граждан стран, которые имеют непосредственную границу с ней, для того, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы через массовую эмиграцию поляков в другие государства Евросоюза.

Больше всего этим нововведением воспользовались граждане Украины, которые лишь по упрощенной системе трудоустройства получили с того времени до начала 2014 года свыше 1 млн заявок на работу.

По данным обнародованного в 2013 году исследования украинского государственного комитета статистики и Академии наук, Польша стала второй самой популярной страной среди гастарбайтеров с Украины после Российской федерации.

По данным Международной организации мигрантов (МОМ), за границами 45-миллионной Украины работает около 2,5 млн украинцев, около половина из которых в России, а вторая в государствах Европейского Союза.