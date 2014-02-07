Церемонию открытия Олимпиады в Сочи посмотрели 3 млрд телезрителей

Церемония открытия зимних Игр в Сочи состоялась в пятницу на стадионе "Фишт", пишет РИА Новости.

"Церемония запомнится благодаря своему масштабу, зрелищности, уникальным декорациям и инновационным технологическим решениям. Зрителями церемонии стали 40 тысяч гостей стадиона "Фишт" и 3 миллиарда телезрителей по всему миру. Всего в реализации церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года было задействовано более 12 тысяч человек", — говорится в пресс-релизе.

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Организаторы раскрыли информацию о том, что сцена стадиона "Фишт" общей площадью более 8,5 тысячи квадратных метров оснащена 25 лифтовыми подъемниками и 18 скрытыми люками для декораций.

Всего в церемонии было задействовано более 500 громкоговорителей суммарной мощностью в 1 миллион ватт и более 15 тысяч портативных раций с наушниками для актерского состава и технического персонала. С яркостью 2,64 миллиона ватт светили 132 мощных прожектора. Картинку обеспечивали сразу 140 телевизионных камер.

Всего в параде спортсменов приняли участие 3,5 тысячи человек.