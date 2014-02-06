Погибших при захвате заложников в московской школе наградили орденами мужества
11:07, 06 февраля 2014Мир
0
Погибшие при захвате заложников в московской школе № 263 учитель Андрей Кириллов и прапорщик полиции Сергей Бушуев посмертно награждены орденом мужества.
Школа №263, Москва / фото Настасьи Усыниной
Об этом говорится в указе №57, который размешен на сайте президента РФ Владимира Путина.
"Награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга во время трагедии 3 февраля в школе №263 города Москвы", - говорится в указе.
Напомним, 3 февраля в Москве старшеклассник пришел в школу с оружием. Охранник не смог остановить парня и тот направился в кабинет биологии, где находились ученики 10-го класса. По пути юноша ранил учителя Андрея Кириллова, который позднее скончался. Когда в школу приехали сотрудники полиции, парень открыл огонь в их сторону, ранив одного из них и убив второго, Сергея Бушуева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter