На выборах в Таиланде испорчено 12% бюллетеней

Как сообщает ИТАР-ТАСС, большинство бюллетеней были испорчены намеренно самими избирателями. При этом явка на выборах, проходивших в условиях чрезвычайного давления со стороны оппозиции, оказалась крайне низкой - 46,79%.

Из-за отсутствия бюллетеней, нехватки персонала или возникновения угрозы жизни избирателей голосование было полностью отменено в девяти южных провинциях. Еще в девяти провинциях было закрыто некоторое количество избирательных участков. Таким образом, без каких-либо помех выборы прошли в 59 из 77 провинций Таиланда. Как сообщают таиландские СМИ со ссылкой на функционеров правящей партии "Пыа Тай", это объединение во главе с Йинглак Чинават улучшило свои прошлые результаты (265) и смогло получить 300 из 500 мест в будущем парламенте.

Между тем, пока неизвестно, когда новый парламент сможет собраться на свою первую сессию и избрать правительство. Вице-премьер Понгтхеп Тхепканчана сообщил, что правительство требует от избиркома завершить голосование в ближайший месяц, чтобы первая сессия Национального собрания страны могла начаться уже 4 марта - максимум через месяц после выборов, как этого требует закон. К этому моменту парламент должен быть сформирован на 95%. Остальные 5% могут быть доизбраны в течение 180 дней.

Однако в самом избиркоме пока ставят под сомнение даже возможность проведения дополнительного голосования 23 февраля, ранее назначенного именно на эту дату. Как отмечает официальный представитель избирательной комиссии Сомчай Сисуттхиякон, политическая обстановка в стране принципиально не изменилась, и выборы вновь могут быть блокированы манифестантами.