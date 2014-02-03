Прибрежные города на юге Великобритании пострадали от затопления - СМИ

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Там нарушена работа предприятий, прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. Как передают британские телеканалы, ущерб нанесен, в частности, жилым домам.

Агентство по охране окружающей среды распространило ранее серию предупреждений об угрозе сильных наводнений в этом регионе королевства. В силе остаются и десятки других его рекомендаций.

Сообщения о случаях мародерства поступают из центральных районов графства Сомерсет (юго-западная Англия), также пострадавших ранее от наводнений. Там, как уточнила полиция, орудуют преступники, расхищающие оставленное имущество. Так, с фермы одной из деревень пропали более 2,7 тыс. литров мазута, а неподалеку совершена кража двух квадроциклов пожарной охраны.