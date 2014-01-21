Сноуден претендует на пост студенческого ректора шотландского университета

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.

Студенческий ректор в университете Глазго избирается на три года и является главным представителем студентов перед руководящим советом учебного заведения и официальным защитником прав студентов.

В числе студенческих ректоров университета были израильский физик Мордехай Вануну, раскрывший британским СМИ факты существования британской ядерной программы, и южноафриканский политик Винни Мандела.

"Мы рады сообщить, что Сноуден согласился баллотироваться на выборах ректора университета. Это уникальная возможность выразить нашу признательность этому смелому обличителю, а также всем тем, кто рискует, раскрывая преступные деяния и коррупционность влиятельных групп, разведслужб, правительств, полиции, медиа, парламентов и военных", - говорится в сообщении выдвинувшей экс-сотрудника ЦРУ группы студентов.

Студенты отмечают, что согласовали свои действия с адвокатами Сноудена. В числе других кандидатов на пост ректора легендарный шотландский велогонщик Грэм Обри и бывший лидер либерал-демократов Чарльз Кеннеди. Выборы пройдут 17 или 18 февраля.