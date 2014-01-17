Из-за сильного пожара в Калифорнии эвакуировали город, огонь потушить не удается (фото)

Спасатели в четверг объявили об экстренной эвакуации жителей города Глендора, расположенного в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния), из-за бушующего поблизости лесного пожара. В укрытия уже перемещены 2 тыс. человек, огонь уничтожил три жилых дома и угрожает почти тысяче других, сообщает ИТАР-ТАСС.

Возгорание возникло в среду утром. Его причиной, предположительно, стал поджог, в этой связи арестованы три человека.

На борьбу с огнем брошены силы 700 человек, задействованы вертолеты.

Читайте также: В Харькове в результате пожара на ювелирной фабрике погибли восемь человек (фото, видео)

Работа пожарных осложняется сильным горячим ветром "Санта-Ана" и засушливой погодой. Огонь движется на близлежащие города, локализовать его пока не удается.