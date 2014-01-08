В Харькове в результате пожара на ювелирной фабрике погибли восемь человек (фото, видео)
17:55, 08 января 2014Политика
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Горели помещения на 4-м и 5-м этажах.
7 людей получили травмы
Как сообщили УНИАН в областном управлении ГСЧС, возгорание в помещении, которое арендовала Харьковская ювелирная фабрика по улице Академика Проскуры (поселок Жуковского), произошло сегодня, 8 января, около 11:30.
Горели помещения на 4-м и 5-м этажах. Общая площадь пожара – 250 кв. м. В 14:10 пожар был ликвидирован.
По предварительным данным, погибли 8 человек, травмированы 7 человек.
Причины пожара сейчас выясняют специалисты.
В ГСЧС пообещали позже предоставить больше информации.
Видео ТСН
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