В Харькове в результате пожара на ювелирной фабрике погибли восемь человек (фото, видео)

17:55, 08 января 2014
Политика
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Горели помещения на 4-м и 5-м этажах.

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГСЧС, возгорание в помещении, которое арендовала Харьковская ювелирная фабрика по улице Академика Проскуры (поселок Жуковского), произошло сегодня, 8 января, около 11:30.

Горели помещения на 4-м и 5-м этажах. Общая площадь пожара – 250 кв. м. В 14:10 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, погибли 8 человек, травмированы 7 человек.

Причины пожара сейчас выясняют специалисты.

В ГСЧС пообещали позже предоставить больше информации.

 
Видео ТСН
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