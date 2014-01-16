США получили видео с захваченным в плен в Афганистане американцем

Как передает телеканал CNN со ссылкой на военный источник, на записи можно увидеть Бергдала, здоровье которого подорвано пятью годами, проведенными в неволе. Видео датировано 14 декабря прошлого года, сообщает РИА Новости.

Двадцатитрехлетний ефрейтор Боуи Бергдал пропал без вести с американской сторожевой заставы в юго-восточной афганской провинции Пактика 29 июня 2009 года. Последняя видеозапись с ним была получена в 2011 году. В прошлом году семья военнослужащего получила от него письмо через Международный комитет Красного Креста.

Представитель Пентагона в комментарии телеканалу заверил, что США каждый день работают по военным, разведывательным и дипломатическим каналам, чтобы гарантировать освобождение Бергдала, который, как отмечают американские СМИ, в настоящее время является единственным американским военнослужащим, удерживаемым вражескими силами.

Ранее удерживающие Бергдала боевики требовали от США вывести войска из Афганистана в качестве условия его освобождения. Однако летом прошлого года они выразили готовность отпустить Бергдала в обмен на пятерых узников тюрьмы Гуантанамо.