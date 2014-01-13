Более тысячи человек в США отравились из-за утечки химикатов

Более тысячи жителей Западной Вирджинии, где ранее произошла утечка химикатов, обратились с жалобами на плохое самочувствие в колл-центр местного токсикологического центра. Об этом 13 января сообщает Лента.ру со ссылкой на REUTERS.

Среди симптомов, на которые жаловались пострадавшие, были тошнота, головокружение, диарея и покраснение кожи. Большинству срочная медицинская помощь не потребовалась, и сотрудники центра ограничились устной консультацией.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя департамента здравоохранения Западной Вирджинии, 169 жителей штата получили медицинскую помощь и были отпущены домой. Десять человек были госпитализированы.

Читайте также: Около 150 человек в США отравились токсичными веществами

12 января губернатор Западной Вирджинии Эрл Рэй Томблин сообщил, что результаты большинства анализов воды из загрязненной реки находятся в пределах безопасности, однако не назвал возможных сроков снятия запрета на употребление воды. Сообщается, что власти работают над созданием сайта, на котором жители смогут узнать, действует ли еще в их районе запрет.

Также стало известно, что 12 января в столице штата Чарльстоне департамент здравоохранения позволил возобновить работу нескольким ресторанам, которые подтвердили, что используют для приготовления пищи бутилированную воду.

О попадании химикатов в реку Элк в Западной Вирджинии стало известно 9 января, после чего в нескольких округах штата было введено чрезвычайное положение. Жителям районов, осуществляющих забор питьевой воды из Элка, запретили использовать воду из-под крана для питья, приготовления пищи и мытья. В пострадавших районах были организовали пункты раздачи питьевой воды. Утечка вещества 4-метилциклогексан метанол произошла в Чарльстоне из хранилища компании Freedom Industries, производящей химикаты для горнодобывающей промышленности и других отраслей.