Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Манипулятором Canadarm, который захватил грузовик Cygnus в 13.08 по Киеву, управлял астронавт НАСА Майк Хопкинс, во время пристыковки за пультом управления манипулятором его сменил японский коллега Коичи Ваката. Астронавты с помощью манипулятора подвели корабль к надирному стыковочному узлу модуля Harmony и успешно пристыковали его, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.

Это уже второй визит на МКС грузового корабля Cygnus, созданного компанией Orbital Sciences. Первый полет грузовика - демонстрационный - состоялся в конце сентября 2013 года, тогда он доставил на МКС около 600 килограммов груза - в основном одежду и еду для астронавтов.

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Нынешний полет - первый "плановый"рейс из восьми, предусмотренных контрактом Orbital и НАСА на 1,9 миллиарда долларов, заключенным в 2008 году. По контракту Orbital должна доставить на станцию 20 тонн груза до 2016 года. Вице-президент компании Фрэнк Калбертсон ранее сообщил, что Orbital планирует в 2014 году провести три полета корабля Cygnus к МКС - в январе, в мае и в октябре, - и доставить в общей сложности 5,5 тонны груза.

В этот раз Cygnus привез на МКС, по уточненным данным, 1,46 тонны груза: научно-исследовательское оборудование, продукты и одежда для экипажа, инструменты для работы в открытом космосе и компьютерные комплектующие. Кроме того, грузовик доставил на станцию 33 малых спутника стандарта CubeSat, которые планируется запустить с МКС в этом году с помощью японского робота-манипулятора.

В числе этих аппаратов, в частности, два спутника, созданных в Литве - Lituanica Sat-1, разработанных в Технологическом университете Каунаса, а также LitSat-1, построенный Литовской космической федерацией. Cygnus также доставил на борт станции двух роботов SPHERES, предназначенных для отработки технологий управления космическими аппаратами, оборудование для эксперимента BASS (исследование процессов горения в условиях микрогравитации), эксперимент для изучения поведения муравьев в невесомости и ряд других экспериментов.

Корабль Cygnus, разработанный Orbital Sciences, стал вторым в истории частным космическим грузовиком после корабля Dragon, созданного компанией SpaceX.