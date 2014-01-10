Посол США напомнил миру, что первая ступень запущенной вчера ракеты сделана в Украине

Об этом он написал в Твиттер, ответив на приветствие главы МИД Швеции Карла Бильдта с запуском первых литовских спутников.

"На американской ракете с первой ступенью из Украины. Это Восточное партнерство!", - написал Пайетт .

Позже, общаясь с другими пользователями посол США вновь напомнил, что одна из ступеней ракеты-носителя Antares происходит из Украины.

"Знали ли Вы, что первая ступень этой ракеты происходит из Южного в Днепропетровске. Американо-украинское технологическое сотрудничество в действии...", - сказал Пайетт.

Напомним, вчера в США с помощью ракеты-носителя Antares запустили к Международной космической станции новый грузовой корабль Cygnus, а также 33 малых спутника.