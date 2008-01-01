ООН прибегнет к помощи Человека-Паука

17:36, 01 января 2008
Мир
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Кипит работа над первым комиксом

Знаменитая студия комиксов Marvel займется улучшением имиджа Организации Объединенных Наций, пишет во вторник британская газета The Independent.

По данным издания, ООН и Marvel уже заключили соглашение о сотрудничестве и работают над первым комиксом, действие которого разворачиваться в условной стране, вовлеченной в войну. В книге с картинками, рассчитанной на подростков, супергерои студии Marvel - Человек-Паук и члены "Фантастической четверки" будут помогать в выполнении миротворческих и гуманитарных миссий "голубым каскам" ООН и сотрудникам ЮНИСЕФ.

Студия Marvel будет работать над совместным проектом с ООН бесплатно. Комикс, который станет результатом сотрудничества, планируется перевести на основные языки мира и издать тиражом в несколько миллионов экземпляров. Только в американских школах в 2008 году планируется раздать более миллиона копий книжки о "супергероях ООН".

Marvel, придумавшая Человека-Паука, Халка и других супергероев, не первый раз отправляет своих персонажей пропагандировать патриотические идеи или помогать общественным организациям. Одним из первых героев, придуманных этой студией, основанной в 1939 году, был Капитан Америка, боровшийся с отрицательным персонажем, в котором легко узнавался Адольф Гитлер. Персонажи других серий комиксов Marvel на протяжении всей истории студии не менее чутко следовали актуальному курсу внутренней и внешней политики США, отмечает издание. ООН, в свою очередь, пережившая за последние несколько лет ряд шумных коррупционных скандалов, объявила, что намерена уделять особое внимание популяризации своих идей среди молодого поколения.

Лента.ру

 

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