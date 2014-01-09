Германия готова утилизировать сирийское химоружие на своей территории - СМИ

Соответствующее заявление в четверг распространил МИД ФРГ, сообщает РИА «Новости».

”Правительство ФРГ имеет желание и возможность ликвидировать в Германии отходы, которые будут появляться в ходе необратимого обезвреживания химических боевых веществ из Сирии и которые походят на промышленные отходы”, - отмечается в сообщении. Таким образом, правительство ФРГ ответило на запрос Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по поводу того, какой вклад Германия готова внести в уничтожение сирийских химических арсеналов.

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Предполагается, что задача утилизации этих отходов будет возложена на профильное предприятие Минобороны ФРГ, расположенное в Мюнстере (федеральная земля Нижняя Саксония). Там отходы, образующиеся в результате уничтожения арсенала сирийского химоружия, будут сжигаться. В немецком правительстве заверяют, что процесс утилизации будет идти в соответствии со всеми экологическими нормами.

”Германия располагает надежными технологиями и многолетним опытом уничтожения отходов химических боевых средств. Имеет смысл поставить наши навыки на службу международному сообществу и тем самым внести значимый вклад в мирный процесс», - сказала министр обороны Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует немецкое внешнеполитическое ведомство.

Ранее ОЗХО сообщила, что первая партия высокотоксичных веществ была переправлена с территории Сирии на датский корабль. В настоящее время судно находится в прибрежных водах и ожидает доставки оставшегося груза с химвеществами, которые затем доставят на корабль ВМС США, где они и будут уничтожены. Согласно утвержденному первоначально плану, высокотоксичные вещества должны были быть вывезены из Сирии до 31 декабря 2013 года, однако соблюсти «дедлайн» не удалось из-за нестабильной обстановки в стране. В соответствии со скорректированным ОЗХО графиком, приоритетные химвещества, включающие около 20 тонн токсичного горчичного газа, должны быть вывезены до 31 марта 2014 года, а к концу июня 2014 года сирийское химоружие должно быть полностью уничтожено.