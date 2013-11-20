Сирийское химоружие могут уничтожить в море
Сирийский химический арсенал предложили уничтожить на корабле или расположенной в море буровой установке.
Об этом сообщает 19 ноября Reuters со ссылкой на американского чиновника, говорившего на условиях анонимности. Официального подтверждения этой информации не поступало.
По сведениям собеседника агентства, такой вариант рассматривается в ходе обсуждения дипломатов и представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), контролирующей программу по ликвидации сирийского химоружия. О какой части мирового океана может идти речь и кто выступил с таким предложением, не сообщается, сообщает Lenta.ru.
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Учитывая объем арсенала, который предполагается уничтожить, операция по его ликвидации в море стала бы беспрецедентной, отмечает Reuters со ссылкой на независимых экспертов в области химического разоружения.
После того, как от уничтожения на своей территории сирийского химоружия отказалась Албания, которую называли наиболее вероятным вариантом, о новых вероятных площадках для выполнения программы не сообщалось. Ранее принять у себя сирийский химический арсенал отказались также власти Турции, Иордании и Норвегии.
Между тем, по плану, разработанному ОЗХО, наиболее опасные виды вооружений должны быть вывезены из Сирии еще до конца 2013 года и уничтожены до апреля 2014 года. Полную ликвидацию химоружия организация планирует завершить к июлю 2014 года. В общей сложности предполагается уничтожить более 1,3 тысячи тонн отравляющих веществ.
Дамаск согласился на ликвидацию химического оружия под угрозой военного вмешательства США в гражданскую войну, продолжающуюся в Сирии с весны 2011 года, после того, правительственные войска заподозрили в применении оружия массового уничтожения в августе 2013 года. В сентябре Сирия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия, а к 1 ноября был выполнен первый этап программы, предполагающий утилизацию оборудования для его производства.