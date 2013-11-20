Сирийское химоружие могут уничтожить в море

Об этом сообщает 19 ноября Reuters со ссылкой на американского чиновника, говорившего на условиях анонимности. Официального подтверждения этой информации не поступало.

По сведениям собеседника агентства, такой вариант рассматривается в ходе обсуждения дипломатов и представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), контролирующей программу по ликвидации сирийского химоружия. О какой части мирового океана может идти речь и кто выступил с таким предложением, не сообщается, сообщает Lenta.ru.

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Учитывая объем арсенала, который предполагается уничтожить, операция по его ликвидации в море стала бы беспрецедентной, отмечает Reuters со ссылкой на независимых экспертов в области химического разоружения.

После того, как от уничтожения на своей территории сирийского химоружия отказалась Албания, которую называли наиболее вероятным вариантом, о новых вероятных площадках для выполнения программы не сообщалось. Ранее принять у себя сирийский химический арсенал отказались также власти Турции, Иордании и Норвегии.

Между тем, по плану, разработанному ОЗХО, наиболее опасные виды вооружений должны быть вывезены из Сирии еще до конца 2013 года и уничтожены до апреля 2014 года. Полную ликвидацию химоружия организация планирует завершить к июлю 2014 года. В общей сложности предполагается уничтожить более 1,3 тысячи тонн отравляющих веществ.

Дамаск согласился на ликвидацию химического оружия под угрозой военного вмешательства США в гражданскую войну, продолжающуюся в Сирии с весны 2011 года, после того, правительственные войска заподозрили в применении оружия массового уничтожения в августе 2013 года. В сентябре Сирия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия, а к 1 ноября был выполнен первый этап программы, предполагающий утилизацию оборудования для его производства.