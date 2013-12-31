В Афинах резиденцию немецкого посла обстреляли из автоматов Калашникова
01:16, 31 декабря 2013Мир
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В Афинах посреди ночи обстреляли резиденцию немецкого посла
В Афинах резиденцию немецкого посла обстреляли из автоматов Калашникова
Несколько мужчин подъехали к дому в пригороде греческой столицы и выпустили по нему по крайней мере 60 пуль из автоматов Калашникова, передает ТСН.
Пострадали только ворота, в них застряло четыре пули.
Нападавшие скрылись на мотоцикле.Власти обещают найти и наказать их как можно скорее.
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