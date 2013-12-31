В Афинах резиденцию немецкого посла обстреляли из автоматов Калашникова

Несколько мужчин подъехали к дому в пригороде греческой столицы и выпустили по нему по крайней мере 60 пуль из автоматов Калашникова, передает ТСН.

Пострадали только ворота, в них застряло четыре пули.

Нападавшие скрылись на мотоцикле.Власти обещают найти и наказать их как можно скорее.