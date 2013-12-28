В Таиланде для участия в парламентских выборах зарегистрированы 53 партии

Избирательная комиссия Таиланда зарегистрировала для участия во внеочередных выборах в Национальное собрание (парламент) страны 53 политические партии.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили в избиркоме.

Прием документов от партий проводился с 23 по 27 декабря в условиях жесткого давления со стороны антиправительственных манифестантов.

Как отметили в избиркоме, количество участников, несмотря на бойкот выборов со стороны оппозиции, выше, чем во время предыдущей избирательной кампании. В 2011 году в выборах участвовали 40 партий.

В избирательной кампании принимает участие, в том числе, и бывшая правящая партия ”Пыа Тай”, вновь выдвинувшая первым номером в своем списке Йинглак Чинават, которая по результатам прошлых выборов возглавила правительство. Политические объединения, создаваемые семьей Чинават в Таиланде, побеждают на выборах с 2001 года.

Избирательная комиссия 28 декабря также начала прием документов от кандидатов в депутаты, выдвигающихся по избирательным округам.

В двух южных провинциях члены комиссии были вынуждены прекратить свою работу из-за выступлений оппозиции, окруживших здания, где принимались документы.

Процесс регистрации кандидатов по избирательным округам продлится до 1 января 2014 года.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Таиланда, отмены которых добивается оппозиция, назначены на 2 февраля.

В ходе попыток манифестантов сорвать этот процесс погибли два человека и более 150 получили ранения.