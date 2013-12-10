Премьер Таиланда: Я не планирую уходить в отставку по требованию оппозиции

Исполняющая обязанности премьер-министра Таиланда Йинглак Чинават отказалась уходить со своей должности по требованию оппозиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thai PBS.

В понедельник вечером оппозиция потребовала, чтобы премьер подала в течение 24 часов прошение об отставке на имя короля Пхумипхона Адулъядета. По таиландской конституции премьер или и.о. премьера может попросить отставки в случае кризиса. В этом случае король назначает нового временного премьера, формирующего новое правительство, которое руководит страной до окончания кризисной ситуации и проведения новых всеобщих выборов. В истории Таиланда есть несколько прецедентов назначения премьера королем, однако во всех случаях это происходило исключительно после военных переворотов или кровопролитных столкновений противоборствующих групп на улицах Бангкока.

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"Я не планирую уходить в отставку с поста временно исполняющего обязанности премьер-министра, как того требует оппозиция, так как для такого шага нет оснований", - заявила во вторник Йинглак Чинават, часть выступления которой после окончания заседания кабмина передает телеканал.

Заседание кабинета прошло во вторник в одном из помещений спортивного клуба сухопутных войск Таиланда на севере Бангкока, так как Дом правительства все еще блокирован демонстрантами.

В понедельник вечером партия "Пхыа Тхаи" (Ради Таиланда), находившаяся у власти с июля 2011 года по 9 декабря 2013 года, в день досрочного роспуска парламента и назначения новых выборов, объявила, что Йинглак Чинават пойдет на выборы в качестве кандидата номер один, то есть возглавит избирательную кампанию партии и в случае победы снова станет главой правительства страны.

В Таиланде уже больше месяца идут массовые антиправительственные демонстрации, ставящие целью свержение правительства Чинават и изменение политического устройства страны «в рамках демократии и конституционной монархии».