Американские хакеры похитили 40 млн ПИН-кодов банковских карт

В то же время, представитель "Таргет" Молли Снайдер заявила, что "ПИН-коды были похищены в зашифрованном виде, в связи с чем для банковских счетов клиентов угрозы нет", пишет ИТАР-ТАСС.

По данным торговой сети, оказалась украдена и другая важная информация: имена владельцев карт, даты истечения срока действия, а также "код безопасности", указываемый на обратной стороне карты.

Как ранее сообщила "Таргет", штаб-квартира которой находится в Миннеаполисе (штат Миннесота), жертвами хакеров стали около 40 млн человек, совершивших покупки с 27 ноября по 15 декабря этого года. Торговая сеть немедленно уведомила о произошедшем американские власти. В настоящее время компания расследует инцидент при участии представителей Секретной службы и минюста.

"Таргет" является третьей по величине торговой сетью США и насчитывает 1,9 тыс. магазинов по всей стране. По словам экспертов, нынешняя утечка персональных данных стала второй по масштабам в истории страны. В 2005-2006 годах в распоряжение киберпреступников попала информация о 94 млн кредитных карт, которыми пользовались покупатели другой крупной американской торговой сети, TJX.