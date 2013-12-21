Госдеп: США не занимались освобождением Ходорковского

Об этом заявила журналистам представитель госдепа Джен Псаки, пишет РИА Новости.

"Мы видели сообщения, что президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского. Мы неоднократно призывали российские власти искоренять практику избирательного применения закона, совершенствовать судебную систему и инвестклимат. Что касается самого освобождения, я не знаю о каком-либо участии с нашей стороны", — сказала Псаки.

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В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, и в этот же день экс-глава ЮКОСа вышел на свободу.

Срок его заключения — 10 лет 10 месяцев — истекал в августе 2014 года. По последним данным, Ходорковский находится в Берлине. Выехать в Германию ему помогал бывший глава МИД этой страны Ганс-Дитрих Геншер.