Путин подписал указ о помиловании Ходорковского
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать осужденного Ходорковского Михаила Борисовича, 1963 года рождения, уроженца города Москвы, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в сообщении.
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В четверг президент РФ после большой ежегодной пресс-конференции заявил журналистам, что Ходорковский написал прошение о помиловании, и в ближайшее время будет подписан соответствующий указ. По словам президента, Ходорковский "ссылается на обстоятельства гуманитарного характера, у него больна мать".
Ходорковский должен был выйти на свободу по приговору в августе 2014 года.