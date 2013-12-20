Ходорковский улетел в Германию - ФСИН

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России.

"При освобождении Ходорковский обратился с личной просьбой об оформлении документов для выезда за границу. После освобождения вылетел в Германию, где проходит лечение его мать", - сказали в пресс-бюро.

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В пятницу президент РФ Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, и в этот же день экс-глава ЮКОСа вышел на свободу. Срок его заключения - 10 лет 10 месяцев - истекал в августе 2014 года.