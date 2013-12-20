S&P понизило рейтинг Евросоюза

S&P понизило рейтинг Евросоюза до "АА+"с наивысшего "ААА", прогноз стабильный.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило наивысший кредитный рейтинг Евросоюза "ААА"до "АА+"со стабильным прогнозом, сообщает РИА Новости. "Понижение отражает общее снижение кредитоспособности 28 государств-членов ЕС. Мы полагаем, что финансовый профиль Евросоюза ухудшился", - отмечает S&P.

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