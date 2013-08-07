Fitch подтвердил наивысший рейтинг Германии

Потолок по рейтингам страны также подтвержден на уровне "ААА", сообщается в пресс-релизе агентства, на который ссылается РИА Новости.

Рейтинговое действие связано с рядом факторов. В частности, правительство страны перевыполнило ряд ключевых показателей бюджета: в прошлом году был зафиксирован профицит в 0,2%, в то время как целевой показатель установлен на уровне дефицита в 0,5% ВВП. "Экономика растет, позиции по бюджету относительно благоприятные, а процентные ставки низкие. Кроме того, госдолг на уровне 81,9% в 2012 году соответствует рейтинговой категории "ААА", хотя и гораздо выше среднего показателя для других стран с таким рейтингом в 49%", - отмечается в релизе.

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Возможное возникновение необходимости поддержать банковский сектор агентство более не считает угрозой для государственных финансов. В то же время, аналитики Fitch подчеркивают, что усилия по консолидации бюджета следует предпринимать в долгосрочной перспективе в свете стареющего населения и уменьшения количества рабочей силы. Рост экономики в такой перспективе оценивается на уровне в 1,25-1,5%.

Прогноз по рейтингам стабильный, что означает отсутствие вероятности их изменения в обозримом будущем. Тем не менее, Fitch может ухудшить рейтинг крупнейшей европейской экономики в случае усиления кризиса в еврозоне и роста госдолга до 90-100% ВВП, хотя последний фактор агентство называет маловероятным.

В 2013 году предполагается экономический рост на 0,4%, а в будущем году он ускорится до 1,5% при условии, что продолжит восстанавливаться экономика еврозоны. "Fitch полагает, что риск фрагментации еврозоны остается низким, а новых вливаний в антикризисные механизмы не потребуется. Политика страны продолжит оставаться схожей как на общеевропейском, так и внутреннем уровне", - прогнозирует агентство.