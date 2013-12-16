Визит Сноудена в Европарламент переносится

Европарламент планирует провести беседу с экс-сотрудником американских спецслужб Эдварда Сноудена в январе, а не в декабре, как предполагалось ранее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Европарламента.

"Я могу подтвердить, что разные политические фракции Европейского парламента обсуждают, чтобы провести ее (беседу) в январе, потому что сделать это на этой неделе, как ранее планировалось, больше нет возможности. Сейчас обсуждается январь, но фиксированной даты пока нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, они также до сих пор не определились, в какой форме пройдет беседа: будет ли это запись и сколько вопросов отправит каждая фракция. "Это пока обсуждается", - отметил представитель ЕП.

Ранее сообщалось, что Европарламент собирается задать вопросы Сноудену, но пока не определился ни с датой, ни с формой общения. Депутаты от социалистов и "зеленых" хотят заслушать заранее записанные ответы Сноудена на вопросы ЕП, считая, что прямая видеосвязь может создать угрозу для его безопасности. Депутаты от Европейской народной партии, напротив, выступают за прямое включение.