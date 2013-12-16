США могут никогда не узнать количество документов, добытых Сноуденом

Документы, переданные экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом СМИ, уже вызвали череду международных скандалов, пишет издание New York Times со ссылкой на источник в правительстве США. Но представители СМИ заявляют, что на данный момент опубликована лишь малая часть документов, и призывают ждать новых разоблачений, сообщает РИА Новости.

Как отмечает New York Times, сегодня США не могут предпринимать адекватные меры, чтобы смягчать эффект от этих разоблачений, поскольку не обладают всей информацией о том, какие документы удалось заполучить Сноудену.

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Это связано с тем, что на компьютерах в отделении Агентства национальной безопасности на Гавайях, где работал Сноуден, не установлено современное программное обеспечение, позволяющие мониторить каждое действие сотрудника в сети. Более того, Сноуден почти не оставлял "следов", поскольку использовал пароли своих коллег для доступа в сеть и взламывал системы ограничения доступа.

"Они (следователи) потратили сотни и сотни часов, чтобы выявить все, что он сумел добыть, но они до сих пор не имеют полной картины", — сказал собеседник агентства.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источник в АНБ сообщил, что Сноуден передал СМИ 200 тысяч документов, но при этом у него остается доступ еще к 1,5 миллиона секретных документов, которые он пока не обнародован. До этого СМИ называли другие цифры, а сам Сноуден утверждал, что передал журналистам все имевшиеся у него документы.

В США Сноудена обвиняют в незаконном разглашении секретных сведений. В августе ему было предоставлено убежище в России сроком на год. Российские власти заявляли, что одним из условий предоставления убежища Сноудену было обязательство прекращения деятельности против США.